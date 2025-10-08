Dopo l'addio da svincolato all'Inter, Gabriel Brazao è tornato in Brasile per accasarsi al Santos. Il suo ritorno in Patria però potrebbe, a quanto pare, non essere definitivo: dall'Europa si muove qualche interesse nei confronti del classe 2000 che, secondo Sky Sport Germania, sarebbe entrato nelle valutazioni di diversi club europei. Va ricordato che nei giorni scorsi Brazao ha ricevuto l'endorsement di un altro portiere brasiliano ben noto agli interisti, ovvero Julio César che a Sky/TZ sull'ex Parma ha detto: "Manuel Neuer è un idolo del Bayern, ma ha quasi 40 anni e il Bayern deve pensare al futuro. Brazao è un portiere meraviglioso. Credo che il Bayern inizierà a pensare a lui".

Il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro è in forza al Santos, dove è arrivato nel 2024, con il quale ha un contratto fino al 2028 e dove si sta mettendo parecchio in mostra grazie alle ottime prestazioni fornite di recente.