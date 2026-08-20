Solo 0-0 per l'Atalanta nell'andata del playoff di Conference League alla New Balance Arena contro l'Hapoel Tel Aviv. Partita complicata per i ragazzi di Maurizio Sarri, alle prese con un netto cambio di filosofia tattica dopo tanti anni con Gian Piero Gasperini. Non è stata una gara particolarmente emozionante, gli ospiti si sono mostrati ben organizzati tatticamente e nel primo tempo sarebbero andati in vantaggio se Marco Carnesecchi non avesse salvato la propria porta.

Nella ripresa grande occasione per Nikola Krstovic, che però non riesce a sbloccare il risultato. Nonostante il predominio territoriale, la Dea non va oltre il pari interno, rimandando tutto a giovedì prossimo quando si disputerà la gara di ritorno al DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria.