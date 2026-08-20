Cesc Fabregas è pronto a iniziare una nuova stagione alla guida del Como. Quale sarà l'obiettivo dei lariani? Il tecnico risponde così: "Noi vogliamo sempre vincere e dobbiamo vincerle davvero tutte? Proviamo. Vogliamo far crescere i giocatori. Non dobbiamo sviare quel che siamo. Il proprietario (Robert Budi Hartono, ndr) a Londra mi ha chiesto di sviluppare i giocatori giovani, che continuano a crescere. Juve e Milan quest'anno magari faranno meglio di te, come Roma e Fiorentina, l'Inter...".

Il mercato ancora aperto? Fabregas non ha dubbi: "Se finisse oggi, volterei pagina velocemente e in questo momento non è chiuso. Più o meno siamo gli stessi ma con 4-5 giocatori rimpiazzati velocemente e bene. Adesso manca quel plus per fare uno step in più. È difficile, alcune volte sei più fortunato".