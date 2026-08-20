Un lungo inseguimento partito a gennaio e concretizzatosi nelle ultime ore, per la soddisfazione di tutti. Curtis Jones e l'Inter non sono mai stati così vicini, stavolta anche fisicamente. Il centrocampista inglese è infatti sbarcato poco fa a Linate Prime e ha messo finalmente piede nella città in cui si esibirà per i prossimi anni, 5 in base al contratto che firmerà domani dopo le tradizionali visite mediche e l'idoneità sportiva da parte del CONI.

Ultimi step prima dell'annuncio ufficiale di questo trasferimento da 30 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita che finiranno nelle casse del Liverpool. Intanto, ecco Jones sorridente appena arrivato, con gesti di ringraziamento nei confronti di chi l'ha aspettato solo per accoglierlo ("I'm very happy", le sue parole, con tanto di mano sul cuore), prima di risalire a bordo dell'auto che è andato a prelevarlo in aeroporto. Immagini raccolte dall'inviato di FcInterNews.it, Onorio Ferraro.