Un lungo inseguimento partito a gennaio e concretizzatosi nelle ultime ore, per la soddisfazione di tutti. Curtis Jones e l'Inter non sono mai stati così vicini, stavolta anche fisicamente. Il centrocampista inglese è infatti sbarcato poco fa a Linate Prime e ha messo finalmente piede nella città in cui si esibirà per i prossimi anni, 5 in base al contratto che firmerà domani dopo le tradizionali visite mediche e l'idoneità sportiva da parte del CONI.

Ultimi step prima dell'annuncio ufficiale di questo trasferimento da 30 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita che finiranno nelle casse del Liverpool. Intanto, ecco Jones sorridente appena arrivato, con gesti di ringraziamento nei confronti di chi l'ha aspettato solo per accoglierlo ("I'm very happy", le sue parole, con tanto di mano sul cuore), prima di risalire a bordo dell'auto che è andato a prelevarlo in aeroporto. Immagini raccolte dall'inviato di FcInterNews.it, Onorio Ferraro.

L'arrivo di Jones a Milano Linate
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 22:52
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.