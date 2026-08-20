Ronaldinho è sbarcato quest'oggi a Ravenna per iniziare una nuova avventura da calciatore? Sicuramente l'operazione ha fatto parlare molto di sé a livello d'immagine e il brasiliano ha parlato così ai giornalisti presenti, ricordando anche "Molto felice di essere qui con gli amici, aspettiamo ora il via delle stagione sperando che le cose vadano bene per la squadra. In Italia ho vissuto tanti bei momenti, come i gol nel derby contro l'Inter. Ma con il Ravenna dobbiamo fare una stagione spettacolare, e vincere, se possibile".