Ronaldinho è sbarcato quest'oggi a Ravenna per iniziare una nuova avventura da calciatore? Sicuramente l'operazione ha fatto parlare molto di sé a livello d'immagine e il brasiliano ha parlato così ai giornalisti presenti, ricordando anche "Molto felice di essere qui con gli amici, aspettiamo ora il via delle stagione sperando che le cose vadano bene per la squadra. In Italia ho vissuto tanti bei momenti, come i gol nel derby contro l'Inter. Ma con il Ravenna dobbiamo fare una stagione spettacolare, e vincere, se possibile".

Sezione: News / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 22:58
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione