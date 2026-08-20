Con Curtis Jones prossimo annuncio nel mercato dell'Inter, Walter Zenga ha detto la sua sulla strategia nerazzurra durante 'Calciomercato - L'Originale': "Mentre l'Inter era in tournée si diceva che non si sarebbe speso, che la società non avrebbe fatto acquisti. Alla fine è la squadra più forte in assoluto. In Italia nessuno ha 4 attaccanti così. In mezzo ha 7 giocatori, tra cui Aleksandar Stankovic, ripreso per 23 milioni di euro. Se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo è in porta, dove secondo me non c'è una presenza internazionale. Però io ho giocato a 23 anni nell'Inter senza esperienza, quindi...".