Con Curtis Jones prossimo annuncio nel mercato dell'Inter, Walter Zenga ha detto la sua sulla strategia nerazzurra durante 'Calciomercato - L'Originale': "Mentre l'Inter era in tournée si diceva che non si sarebbe speso, che la società non avrebbe fatto acquisti. Alla fine è la squadra più forte in assoluto. In Italia nessuno ha 4 attaccanti così. In mezzo ha 7 giocatori, tra cui Aleksandar Stankovic, ripreso per 23 milioni di euro. Se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo è in porta, dove secondo me non c'è una presenza internazionale. Però io ho giocato a 23 anni nell'Inter senza esperienza, quindi...".

Sezione: News / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 23:26
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.