Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, nel corso della conferenza stampa odierna ha citato alcuni tra i più forti attaccanti della Serie A. Il focus era su Hojlund, che viene messo sulla stessa linea di altri due attaccanti del massimo campionato di calcio italiano: "Oggi ne abbiamo parlato, più che altro con il mio staff e abbiamo fatto le nostre valutazioni. E’ uno dei tre centravanti più forti della A con Lautaro e Malen. L’anno scorso lo abbiamo marcato bene, ha fatto gol su una ribattuta ma è stato contenuto nella maniera giusta. Tra le nostre valutazioni c’è anche guardare la condizioni dei nostri giocatori".