Il Senegal ha ufficializzato la fine del rapporto con Pape Thiaw, esonerato insieme al suo staff dopo il percorso deludente dei Leoni della Teranga al Mondiale 2026, chiuso con l’eliminazione agli ottavi di finale. La Federazione calcistica senegalese è ora chiamata a individuare il nuovo commissario tecnico e, tra i diversi profili valutati, quello di Patrick Vieira sembra essere diventato il più concreto. L’ex centrocampista della nazionale francese è infatti uno dei nomi maggiormente apprezzati dai vertici federali. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Senegal, la sua candidatura avrebbe raccolto consensi importanti all’interno della FSF, che vede in lui un allenatore con esperienza internazionale e caratteristiche adatte a guidare una squadra ambiziosa. Nato a Dakar il 23 giugno 1976, Vieira rappresenta un ponte tra due culture calcistiche: quella senegalese, legata alle sue origini, e quella francese, protagonista della sua straordinaria carriera da calciatore.

Le avventure e la carriera di Patrick Vieira

Con la Francia ha conquistato il Mondiale del 1998 e il Campionato Europeo del 2000, diventando uno dei leader dello spogliatoio dei Bleus e indossando anche la fascia da capitano. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Vieira ha intrapreso il percorso da allenatore maturando esperienze in contesti diversi. Ha iniziato alla guida delle giovanili del Manchester City, per poi sedersi sulle panchine di New York City FC, Nizza e Crystal Palace in Premier League. L’ultima avventura è stata quella con il Genoa, terminata nel novembre 2025 con la separazione dal club rossoblù. Attualmente il tecnico è quindi libero da vincoli contrattuali. Proprio il suo passato ai massimi livelli, unito alla conoscenza dell’ambiente africano e alla capacità di relazionarsi con giocatori di diverse nazionalità, viene considerato un elemento favorevole dalla Federazione senegalese. Vieira potrebbe rappresentare una scelta strategica per dare continuità al progetto tecnico della nazionale e preparare al meglio il prossimo appuntamento con la Coppa d’Africa 2027. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori aggiornamenti, con la FSF pronta a fare chiarezza sulla decisione presa nei confronti di Thiaw e sulle prossime mosse per la panchina. Intanto il nome di Patrick Vieira resta in cima alla lista dei possibili successori: il Senegal valuta il suo profilo come quello di un allenatore capace di unire prestigio internazionale, esperienza e conoscenza delle proprie radici. Ho mantenuto il taglio da articolo sportivo, ma con una costruzione diversa, lessico più vario e senza riprendere le stesse frasi del testo di partenza.