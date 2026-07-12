Forlan, ex giocatore dell'Inter, allenerà l'Uruguay. Il presidente della Federazione, Ignacio Alonso, ha annunciato il suo incarico da ct della Nazionale fino a marzo 2027 Ignacio Alonso, presidente della federazione, ha parlato così: "Il Comitato Esecutivo dell'AUF ha scelto Diego. Lo avevamo già incontrato nel 2022 per coinvolgerlo nel progetto. Ora è entusiasta".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 22:35
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione