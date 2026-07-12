José Mourinho è tornato al Real Madrid dopo tredici anni. Tante le novità all'interno del suo staff, tra cui la presenza come preparatore atletico di Antonio Pintus. Vera e propria istituzione del settore della preparazione fisica, Pintus era tornato nella capitale spagnola nel 2021 dopo un'esperienza all'Inter durante la gestione Antonio Conte. Già dal 2016 al 2019, infatti, aveva aiutato i giocatori del Real a raggiungere la miglior condizione possibile.

Voluto fortemente da Ancelotti, il tecnico è rimasto a Valdebebas anche dopo l'addio del tecnico emiliano e continuerà a far parte dello staff tecnico dei Blancos anche con Mourinho. Come riporta AS, la scelta delle due parti di continuare insieme è stata reciproca, nell'ottica di fare il meglio possibile per il Real Madrid. Non c'è stata alcuna imposizione, né del club né dell'allenatore portoghese, con Pintus che sarà coordinatore generale della preparazione atletica e fisica per tutte le squadre e categorie.