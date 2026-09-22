Dal ritiro del Belgio, in attesa di affrontare l'Italia, Kevin de Bruyne parla anche dell'inizio stagione con il Napoli e di mercato: "Non ho mai preso in considerazione l'idea di lasciare Napoli quest'estate, non ne ho parlato con nessuno. Penso che il mio livello sia buono, sono rimasto sorpreso della mia forma già all'inizio di agosto. Se continuo così, sarà fantastico per me. Certo, è diverso dal picco di dieci anni fa, ma penso sia normale".

Il belga commenta anche l'avvio di stagione un po' accidentato dei partenopei: "In termini di punti non è la migliore stagione. Ma il calendario ci ha fatto giocare contro squadre forti. E ci sono stati anche alcuni risultati che avrebbero potuto essere a nostro favore, come contro il Como o l'Inter. Questo fa la differenza tra 7 punti e 10 o 11 punti. In Champions League contro l’Arsenal, che è una delle migliori squadre d’Europa, abbiamo perso 0-1. Non è poi così male".