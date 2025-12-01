Il Liverpool è alla ricerca di stabilità in un momento particolarmente delicato, ma una cosa è ormai chiara: Jurgen Klopp non tornerà ad Anfield. Lo riporta il Telegraph, che esclude categoricamente un suo rientro per sostituire o “salvare” Arne Slot, nonostante le voci circolate nelle ultime ore.
Secondo il quotidiano britannico, Klopp ha lasciato i Reds profondamente provato, convinto di non avere più le energie necessarie per guidare un club dalle aspettative altissime. La sua uscita ha inoltre facilitato il ritorno di figure chiave come Michael Edwards e Julian Ward, elementi fondamentali della struttura sportiva che - tra frizioni e intuizioni di mercato decisive - avevano segnato l’era Klopp.
Nel contesto attuale, però, la dirigenza non sta considerando affatto un ritorno del tedesco. Si tratta di un’ipotesi definita “puramente teorica”, ma in pratica impossibile: Klopp è già immerso nel progetto Red Bull e ha avuto voce in capitolo su decisioni cruciali, come l’addio di Marco Rose al Lipsia. Un ritorno immediato in panchina, tanto più al Liverpool, non è nei suoi piani.
Resta invece più incerta la posizione di Arne Slot. La recente vittoria per 2-0 in casa del West Ham ha dato un segnale positivo, ma non ha cancellato le perplessità. Il club osserva, valuta e attende continuità, mentre il paragone con l’era Klopp continua a pesare.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Eurorivali
Altre notizie
- 17:23 Elliot Anderson nuova ossessione Manchester City, ma il Forest fa muro. E allora ecco l'alternativa Ederson
- 17:09 Quote Coppa Italia, sarà sfida a tre: Inter, Juventus e Napoli partono appaiate tra le favorite
- 16:55 Inter-Venezia, biglietti ancora in vendita per la prima di Coppa Italia: prezzi e modalità di acquisto
- 16:40 Inter, per la porta torna in auge Vicario. Romano: "In caso di segnali positivi da Londra, assalto possibile"
- 16:27 Materazzi: "Dopo 7-8 derby persi, il Milan ha aspettato l'Inter con umiltà. Spero in un trofeo a fine anno"
- 16:12 Liverpool, piovono smentite sul possibile ritorno di Klopp. La dirigenza (per ora) conferma Slot
- 15:59 Mercoledì l'Inter U23 recupererà il match con la Dolomiti Bellunesi: dirige Colaninno di Nola
- 15:44 Sorrentino: "Bravo Chivu, le 5 sostituzioni cambiano le partite. Lautaro? Anche prima di Pisa..."
- 15:30 Bookies - Napoli e Milan davanti, ma l'Inter resta favorita per lo Scudetto. Crolla la Roma
- 15:15 fcinYoan Bonny migliora, ma oggi non si è allenato. Domani la scelta sulla sua disponibilità per il Venezia
- 15:02 Juventus, tegola Vlahovic: lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti medici
- 14:48 L'Inter U23 va bene in classifica, meno come pubblico: nemmeno 400 presenti con la Pro Vercelli
- 14:34 Il Liverpool torna alla vittoria, Slot: "Questo club è sempre unito, specie nei momenti difficili"
- 14:19 Florenzi: "Lautaro? Vi racconto un aneddoto. La cosa più bella non sono i due gol"
- 14:05 La Serie A pensa alla svolta: valutazioni serie sull'introduzione del Football Video Support
- 13:52 Sergio Ramos non vuole mollare ed è tentato dall'Italia. Romano: "Due anni fa fu proposto all'Inter"
- 13:38 FIGC, disposto minuto di silenzio per le gare della settimana in memoria di Nicola Pietrangeli
- 13:23 Trevisani: "Per me Lautaro è da 20-25 gol a campionato, se ne fa 12 va piano. Ma ora Chivu..."
- 13:10 Il Podcast di FcIN - Pisa-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria scaccia crisi
- 12:56 Condò: "Inter, Lautaro rinfrancato dalla scelta di Chivu. Diouf ora è un candidato a sostituire... Frattesi"
- 12:42 Coppa Italia, mercoledì l'Inter entra in scena contro il Venezia: arbitrerà Di Marco, Nasca al VAR
- 12:28 CdS - L'Inter vince giocando "peggio": forse non è un caso. Decisivi i cambi
- 12:14 GdS - Esposito entra e decide con un'intuizione che appartiene solo alle punte più dotate
- 12:00 A PISA più "BRUTTI" ma VINCENTI, LAUTARO zittisce TUTTI! DIOUF non è più una SORPRESA! HENRIQUE...
- 11:45 GdS - Lautaro scatenato: povero Gilardino. E avrebbe potuto imitare Duplantis se...
- 11:30 Moviola CdS - Guida ok, ma resta un grosso dubbio in area Pisa: Meister non tocca mai il pallone
- 11:15 Materazzi: "Una squadra come l'Inter deve sempre alzare trofei. Akanji fortissimo, peccato per Pavard"
- 11:02 Marotta: "Campionato? Ecco la mia speranza. Tifosi al centro di tutto. Io fortunato perché..."
- 10:48 Bergomi: "Thuram-Lautaro è ancora la coppia migliore, ma sono cambiati i movimenti. Napoli? Più forte dell'anno scorso perché..."
- 10:34 Adani: "Giusti i riflettori su Lautaro, ma critiche eccessive. Aveva fatto bene Chivu a toglierlo, ma..."
- 10:20 Ranocchia: "Lautaro il più forte in A: vi spiego perché. Gol di Gimenez? Serve una zona mista perché..."
- 10:06 Buffon: "Esposito è un Toni cresciuto prima. Mi ha impressionato un aspetto"
- 09:52 Doué: "La finale di Champions tra i giorni più belli della mia vita. Al mio secondo gol ho capito che..."
- 09:38 Pagelle TS - Zielinski ed Esposito, due 7 dalla panchina. Sofferenza Bastoni
- 09:24 TS - A Pisa un'Inter come la Torre, ma porta a casa il risultato. Lautaro e i cambi fanno la differenza
- 09:10 Pagelle CdS - Lautaro sfoga la rabbia, Diouf manda segnali. I bocciati sono tre
- 08:56 GdS - Diouf si candida a vice Dumfries: anche fuori ruolo, è sembrato di un'altra categoria rispetto a Luis Henrique
- 08:42 Moviola GdS - Meister su Zielinski: troppo poco per dare rigore
- 08:28 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, Zielinski incide. Ed Esposito dimostra che...
- 08:14 GdS - L'Inter come sempre: batte il Pisa e resta in alto. Lautaro decisivo, ma gli manca...
- 08:00 L'Inter chiama, capitan Lautaro risponde sulle note di Guè e Marra: nulla accade mai per caso
- 00:00 Il treno nerazzurro riparte: "Diouf Diouf". Un appunto su Lautaro
- 23:55 Padovano: "Cinque sconfitte sono tante, ma è in corsa su tutti i fronti"
- 23:40 Napoli, Conte: "Momento di grande difficoltà, dobbiamo indossare l'elmetto"
- 23:25 Roma, Gasperini dopo il ko col Napoli: "Dispiace, ma non compromette il nostro percorso"
- 23:10 Compagnoni: "Inter, momento strano. Vittoria fondamentale per evitare una crisi"
- 22:54 Fiorentina, confronto Dzeko-tifosi dopo le parole post AEK. Ferrari: "Voleva unire il gruppo"
- 22:40 Serie A, la Roma frena la corsa: vince il Napoli 1-0. Azzurri e Milan al primo posto, Inter distante un punto
- 22:25 Arbitro aggredito, Zappi: "Vigileremo e tuteleremo in ogni sede i nostri associati"
- 22:10 Pisa, Canestrelli: "Inter fortissima, le abbiamo tenuto testa. Siamo stati puniti al primo mezzo errore"
- 21:55 De Biasi: "Inter, questa fase difficile passerà. Apprezzo Chivu perché non cerca mai scuse"
- 21:40 Amoruso ha una convinzione: "I giovani? In Italia non sappiamo aspettare nessuno"
- 21:25 L'analisi di Llorente: "Scudetto, Conte lotterà ancora. Anche Inter e Milan sono forti"
- 21:10 Milan Primavera ko nel derby, Renna: "La disattenzione difensiva ha condizionato la partita"
- 20:55 L'Arsenal va sotto ma reagisce con Merino: è 1-1 contro il Chelsea allo Stamford Bridge
- 20:40 Angolo Tattico di Pisa-Inter - Zielinski aumenta la qualità nel giro palla, toscani aggressivi e veloci sulle punte
- 20:25 Napoli, Manna svela: "Mercato? Se c'è un'opportunità, la coglieremo. La classifica è ottimale"
- 20:10 BVB, Kovac al miele su Adeyemi: "Karim è benedetto da Dio. Devo lavorare con lui ogni giorno perché..."
- 19:55 Fiorentina, crisi senza fine: viola sconfitti anche dall'Atalanta dell'ex Palladino, finisce 2-0 a Bergamo
- 19:40 L'Inter si rialza a Pisa, Akanji: "Grande vittoria, mentalità forte dei ragazzi. Orgoglioso di questa squadra"
- 19:25 videoL'Inter Primavera si riscatta nel derby: Milan battuto 2-0, decidono Iddrissou e Mancuso
- 19:10 Pisa, Scuffet: "Abbiamo giocato alla pari dell'Inter per almeno un'ora, ma questa è la Serie A"
- 18:55 Pisa, Gilardino a Rai Radio 1: "L'Inter è stata letale su due rimesse laterali, dobbiamo migliorare nei dettagli"
- 18:40 Chivu a Rai Radio 1: "Problemi nello spogliatoio? Non devo smentire niente. E non ero scontento dopo il 1° tempo"
- 18:25 Pisa 29esima 'vittima' di Lautaro. Da quando l'argentino è a Milano nessuno meglio di lui
- 18:10 Pisa-Inter, la moviola: Guida vuole far correre ma i tanti duelli fisici complicano la sua direzione arbitrale
- 18:04 Diouf in conferenza: "L'inizio non è stato semplice, ma adesso sto bene. Voglio giocare e aiutare la squadra"
- 17:54 Scatta l'allarme antincendio in sala stampa, Chivu fa la battuta: "Qualcuno sta fumando, non sono io..."
- 17:50 Lautaro a ITV: "Gol alla 29esima avversaria? Lavoro ogni giorno per portare titoli all'Inter e gioia ai tifosi"
- 17:49 Chivu in conferenza: "Oggi non era semplice, ci prendiamo questa vittoria. Con Lautaro mai nessun problema"