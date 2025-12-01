Il Liverpool è alla ricerca di stabilità in un momento particolarmente delicato, ma una cosa è ormai chiara: Jurgen Klopp non tornerà ad Anfield. Lo riporta il Telegraph, che esclude categoricamente un suo rientro per sostituire o “salvare” Arne Slot, nonostante le voci circolate nelle ultime ore.

Secondo il quotidiano britannico, Klopp ha lasciato i Reds profondamente provato, convinto di non avere più le energie necessarie per guidare un club dalle aspettative altissime. La sua uscita ha inoltre facilitato il ritorno di figure chiave come Michael Edwards e Julian Ward, elementi fondamentali della struttura sportiva che - tra frizioni e intuizioni di mercato decisive - avevano segnato l’era Klopp.

Nel contesto attuale, però, la dirigenza non sta considerando affatto un ritorno del tedesco. Si tratta di un’ipotesi definita “puramente teorica”, ma in pratica impossibile: Klopp è già immerso nel progetto Red Bull e ha avuto voce in capitolo su decisioni cruciali, come l’addio di Marco Rose al Lipsia. Un ritorno immediato in panchina, tanto più al Liverpool, non è nei suoi piani.

Resta invece più incerta la posizione di Arne Slot. La recente vittoria per 2-0 in casa del West Ham ha dato un segnale positivo, ma non ha cancellato le perplessità. Il club osserva, valuta e attende continuità, mentre il paragone con l’era Klopp continua a pesare.