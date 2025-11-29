Uno sprofondo costante e continuo, che contro il PSV Eindhoven ha vissuto il suo capitolo peggiore. Arne Slot, tecnico del Liverpool, non sa più a cosa appigliarsi perché l'inizio di stagione è stato a dir poco disastroso per il suo gruppo. Mai così male negli ultimi 71 anni di storia: 34 gol subiti in questo primo scorcio di annata sportiva in tutte le competizioni. Slot è stato confermato a tempo, ma la dirigenza si attende una svolta immediata. Il 9 dicembre gli inglesi si presenteranno a San Siro per la sfida contro i nerazzurri. Chissà se Slot sarà ancora alla guida della squadra...