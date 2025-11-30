E' una delle eurorivali dell'Inter e continua il momento positivo (seppur con un pareggio) dell'Arsenal, che impatta allo Stamford Brigde contro il Chelsea, mantenendo la vetta della classifica di Premier League. I blues si complicano la vita restando in dieci per l'espulsione di Caicedo, poi vanno avanti con Chalobah, ma all'ora di gioco Merino pareggia i conti. Con questo punto i Gunners mantengono cinque punti sul City secondo.

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 20:55
Autore: Niccolò Anfosso
