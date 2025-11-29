Torna alla vittoria in Bundesliga il Borussia Dortmund, altro eurorivale dell’Inter, che batte il Bayer Leverkusen per 2-1, guadagnando tre punti che permettono alla squadra di Kovac di scavalcare proprio le aspirine. Anselmino e Adeyemi mandano avanti i gialloneri prima che i padroni di casa dimezzino le distanze con Kofane a sette minuti dal novantesimo. La rimonta resta però a metà per le Aspirine, finisce 2-1 per il BVB ora a quota 25 in classifica.

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 29 novembre 2025 alle 21:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
