Ancora una vittoria per l'Atletico Madrid, che dà continuità al successo ottenuto mercoledì scorso contro l'Inter e raccoglie altri tre punti, questa volta in Liga. È Alexander Sorloth l'MVP di serata del Riyadh Metropolitano: il norvegese fa doppietta contro l'Oviedo e trascina i Colchoneros ad un momentaneo terzo posto, a -1 dai cugini del Real.