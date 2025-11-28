L'Atletico Madrid è stato multato e messo "in libertà vigilata" dalla UEFA per il comportamento razzista dei tifosi durante una partita di Champions League. Ma non si tratta di quella di mercoledì sera contro l'Inter, bensì del match dello scorso 21 ottobre a Londra contro l'Arsenal, finito col successo dei Gunners per 4-0. La tifoseria dell'Atletico era stato accusato di "comportamento razzista e/o discriminatorio" per aver fatto gesti, imitazioni e saluti nazisti; i sostenitori dei Colchoneros avevano già preso di mira l'attaccante del Real Madrid, Vinícius Júnior, con simili insulti razzisti.

Peranto, è arrivata una sanzione di 30.000 euro per il club con aggiunta di divieto di vendita di biglietti per una partita in trasferta europea, con sospensione di un anno di libertà vigilata. Sospeso il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte, per un periodo di prova di un anno: se non ci saranno ulteriori episodi, la misura non sarà applicata. L'Atletico dovrà inoltre pagare una multa di 10.000 euro per lancio di oggetti, sanzione immediata e non sospesa.