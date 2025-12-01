Le reti di Alexander Isak e Cody Gakpo nel secondo tempo hanno permesso al Liverpool di porre fine alla serie di tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni superando in trasferta il West Ham. Vittoria accolta con grande sollievo dal tecnico Arne Slot, che in conferenza stampa commenta così questo successo: "In termini di risultati, ovviamente è stato molto buono. Ma ci sono stati anche alcuni aspetti simili ad altre nostre partite e alcuni aspetti diversi. Gi aspetti simili sono stati che, ancora una volta, non siamo riusciti a segnare alle nostre prime occasioni. La cosa positiva è che oggi, per la prima volta in molte, molte, molte partite, la prima occasione dell'avversario non è entrata in rete. La cosa migliore è stata che è stata la loro unica occasione, e questo dopo 90 minuti. Ci è successo così tante volte che la prima occasione dell'altra squadra va a segno e poi si ottiene una partita completamente diversa, come abbiamo visto tante volte. Non subire un calcio piazzato, anzi, segnare su un calcio piazzato – perché è arrivato da una rimessa laterale lunga, ci è voluto un po' – sono cose importantissime se vuoi vincere una partita di calcio. Sì, la gente probabilmente dice: 'Hai avuto più controllo, non hai subito così tanti gol'. Ma fa una bella differenza se sei sotto per 1-0 dopo cinque minuti e devi rincorrere la partita, oppure sei sullo 0-0, stai controllando la partita e dopo l'1-0 puoi controllare ancora di più".

Liverpool che ha potuto sempre contare sull'apporto del proprio pubblico: "La dice lunga sul club e sui tifosi il fatto che non abbiano sostenuto solo me, ma tutta la squadra. Penso che se si vive un momento di forma come quello che stiamo vivendo e si gioca in trasferta e il settore ospiti è così pieno e supporta la squadra dall'inizio alla fine – me compreso, in effetti – questo è speciale. Non solo dopo l'1-0, già sullo 0-0, dall'inizio alla fine. Ti dice che questo club è sempre unito, ma forse ancora di più nei momenti difficili. Allora apprezzano probabilmente ancora di più quello che hai fatto per il club. Credo che sia anche questo a rendere speciale un club. Sostenere qualcuno quando ha successo è molto più facile che sostenere qualcuno, una squadra o un individuo, quando le cose sono difficili come ora".