La separazione tra Mohamed Salah e il Liverpool sembra ormai solo una questione di tempo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’addio dell’attaccante egiziano è considerato inevitabile, ma non avverrà a gennaio. Prende infatti corpo l’ipotesi di un vero e proprio gentlemen agreement tra il giocatore, il tecnico Arne Slot e il club: andare avanti insieme fino al termine della stagione, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, per poi dirsi addio in estate.

Non mancano le pretendenti. Su Salah si sono mossi con decisione diversi club sauditi – Al-Hilal, Al-Qadsiah e Neom SC – oltre ad alcune franchigie della MLS, pronte a offrirgli un ruolo da superstar. Il Liverpool, dal canto suo, ha interesse a monetizzare dalla cessione di un giocatore che, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2027, resta uno degli asset più preziosi della rosa.

Arrivato ad Anfield nel 2017, oggi 33enne, Salah è diventato una leggenda dei Reds: è il terzo miglior marcatore di sempre del club, alle spalle solo di Roger Hunt e Ian Rush. Un ciclo destinato a chiudersi, probabilmente con un ultimo atto condiviso prima dell’addio definitivo.