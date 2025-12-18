A Riad per la final four della Supercoppa Italiana, Walter Zenga ricorda così il primo storico trionfo nella competizione ai tempi dell'Inter: "Quella edizione passò in secondo piano, la giocammo a novembre in un San Siro mezzo vuoto. Se non sbaglio, abbiamo fatto la foto con la coppa in nove. Poi ha preso piede, ora è a un livello superiore. Non c'è paragone tra le prime edizioni e questa", le parole dell'Uomo Ragno a Radio Tv Serie A.

Passando alla stretta attualità, Zenga inquadra così la semifinale che metterà di fronte domani la 'sua' Inter al Bologna: "La preoccupazione di affrontare la squadra di Italiano ce l'hanno tutte le squadre, non solo l'Inter. Il Bologna ha raggiunto un livello alto negli ultimi anni, la conferma è arrivata l'anno scorso con la vittoria della Coppa Italia. E in questa stagione sono ancora tra le prime in classifica in campionato".