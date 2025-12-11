Il contatto Bastoni-Wirtz non era da calcio di rigore neanche per Alexis Mac Allister. Il centrocampista del Liverpool, interpellato sull'episodio da Fox Sports, offre il suo punto di vista ammettendo con onestà la decisione sbagliata dell'arbitro Zwayer nel match di Champions League contro l'Inter.

"Il rigore? Non l’ho più rivisto, sinceramente - esordisce l'argentino -. Se me lo chiedi, in quel momento non mi è sembrato rigore. Poi noi arriviamo dalla Premier League e ovviamente penso che la Premier, da questo punto di vista, sia un po’ diversa. Credo che una trattenuta del genere lì non sarebbe stata mai considerata rigore, e per me non lo è. Però spero che quando capiterà dall’altra parte, o quando sarà il contrario, anche gli avversari siano altrettanto onesti e dicano la verità".