A margine della conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Bologna-Inter, Alessandro Bastoni si è soffermato ai microfoni di Radio TV Serie A per parlare delle sue sensazioni in vista della semifinale di Supercoppa Italiana: "Siamo consapevoli di essere forti, ma poi questa cosa va dimostrata sul campo - le parole del difensore nerazzurro -. Tante volte si dice 'l'Inter deve vincere', ma poi parla il campo. Incontriamo una squadra intensa che gioca molto sui duelli, dovremo pareggiare la loro intensità. Arrivare qui non è scontato, sicuramente sì. Da quando sono qui lottiamo sempre per vincere qualcosa, è un merito che ci prendiamo con grande orgoglio. Siamo ad alti livelli, il nostro obiettivo è restarci. C'è un gruppo di 4-5 giocatori che è qua da diverso tempo proviamo a trascinare i nuovi, in questo ci ha dato una grande mano il mister. Non era scontato ripartire".