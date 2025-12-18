Stefan de Vrij potrebbe scattare in testa alla classifica dei recordman di presenze nelle finali di Supercoppa italiana agganciando Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic, entrambi a quota nove gettoni. I due sono anche i giocatori che hanno alzato più volte il trofeo: sette l'ex portiere della Juve, uno in meno l'ex centrocampista dell'Inter. Il difensore olandese, invece, ha trionfato quattro volte.