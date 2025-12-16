Le voci (confermate) sul Barcellona fortemente interessato ad Alessandro Bastoni non sorprendono, anzi. Intorno al difensore dell'Inter il mercato rumoreggia da tempo e le grandi d'Europa lo hanno come ospite fisso sul proprio taccuino. Già in passato, come appurato da FcInterNews.it, due club arabi erano pronti a fare ponti d'oro per convincere il centrale di Casalmaggiore a trasferirsi in medio oriente: l'Al Hilal di Simone Inzaghi e l'Al Qadsiah, i cui sondaggi sono stati però rispediti al mittente dal diretto interessato. Il quale ha anche rifiutato la corte di Chelsea e Tottenham, dove Enzo Maresca e Fabio Paratici stravedono per lui.

In estrema sintesi, Bastoni piace a molti club anche alto spendenti, ma non ha mai preso in considerazione l'idea di lasciare Milano e l'Inter, realtà a cui è profondamente legato. In tal senso, è possibile da nei prossimi mesi inizino con l'agente Tullio Tinti i primi colloqui per un prolungamento dell'attuale contratto, in scadenza nel giugno 2028. L'obiettivo è blindare ulteriormente quello che in molti considderano tra i migliori difensori al mondo, rafforzzandone il concetto di simbolo e bandiera nerazzurra. Esattamente ciò che Basto desidera.