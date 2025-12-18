Il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri presenta così a Sportmediaset il match di domani contro l’Inter, valido per il primo turno della Supercoppa Italiana: “Come ci presentiamo in questo trofeo? Con la nostra solita leggerezza che ha contraddistinto il nostro percorso, ma anche con grande consapevolezza di voler portare a casa il trofeo dopo essere arrivati fin qui. Sappiano che affrontiamo una squadra fortissima”.

Come si batte questa nuova Inter?

“L’elemento segreto non lo so, affrontiamo una squadra in salute, con grandi campioni. Ha nel gruppo storico individui che possono mettere in difficoltà le avversarie. Affrontiamo una partita secca, vogliamo provare a mettere in difficoltà l’Inter con rispetto ma con consapevolezza di quello che possiamo fare”.

Siete arrivati un po’ stanchi con la Juve?

“Abbiamo avuto tanti infortuni, ci stiamo abituando a preparare le partite in poco tempo. Dobbiamo mettere più del massimo in campo per portare a casa questa Final Four”.

Qual è l’importanza di Lorenzo De Silvestri in questo Bologna?

“Ho cercato di mettere a disposizione le mie conoscenze della Serie A e la mia esperienza, stiamo cercando di mettere da parte le individualità e concentrarci sul gruppo. Affrontiamo questa gara con leggerezza, spensieratezza, ma anche grande serietà. Vogliamo essere tutti pronti per questa sfida”.