Per il Bologna, la Supercoppa italiana "rappresenta un'opportunità". A dirlo è Claudio Fenucci, amministratore delegato del club rossoblu, parlando a Sportmediaset, a due giorni dalla semifinale che metterà di fronte la squadra di Vincenzo Italiano all'Inter a Riad.

"Non so se siamo una big, ma siamo una squadra gioca bene a calcio grazie al lavoro del mister, del suo staff e dei ragazzi - ha aggiunto -. Siamo qui perché abbiamo vinto la Coppa Italia ed è la prima volta che la giochiamo, già il pensiero di vincerla è un grandissimo stimolo".

C'è fiducia?

"Sono due partite, vanno affrontate una per volta. Ci è capitata la squadra più difficile in semifinale, l'Inter sta molto bene ed è la più forte in Italia. Sarà molto difficile, ma in una partita secca possiamo dire la nostra, dipenderà molto dalla loro e dalla nostra prestazione. Siamo fiduciosi di fare una bella gara, come sempre. A volte siamo andati in difficoltà per il doppio impegno, ma lo spirito e l'intensità non ci sono mai mancati, metteremo in campo anche queste doti contro l'Inter sappiamo che abbiamo davanti una corazzata"

Bologna bestia nera dell'Inter.

"Abbiamo fatto risultati un po' con tutte le squadre, con l'Inter ci è capitata qualche partita importante per loro e anche per noi. Sono sempre partite difficili in un torneo così importante".