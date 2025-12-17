Un doppio appuntamento all’insegna dei valori, della condivisione e dello spirito nerazzurro. Il Settore Giovanile dell’Inter ha celebrato il Natale con due serate speciali dedicate alle squadre del settore pre-agonistico e agonistico, scegliendo una location dal forte significato umano e sociale: PizzAut. Lunedì 15 dicembre è stato il turno del settore pre-agonistico, che ha riunito circa 270 tra ragazzi, dipendenti e membri della dirigenza per la tradizionale cena natalizia. Martedì 16 dicembre, invece, le formazioni del settore agonistico hanno festeggiato insieme la chiusura dell’anno con la partecipazione di 190 persone.

Ad aprire entrambe le serate è stato il saluto di Massimo Tarantino, Direttore del Settore Giovanile nerazzurro, che ha portato gli auguri ufficiali del Club e ha ringraziato giocatori, allenatori e staff per il lavoro quotidiano svolto, sottolineando al tempo stesso il valore umano e sociale del progetto. A seguire, l’intervento di Nico Acampora, che ha raccontato la missione di PizzAut, ringraziando l’Inter per una scelta capace di unire sport, valori e impatto sociale. Presente ai due appuntamenti anche il Top Management nerazzurro e le tre giocatrici della Prima Squadra Femminile Elena Belli, Haley Bugeja e Lidia Consolini.