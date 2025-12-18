Sarà ancora un'Inter molto italiana nel futuro prossimo. Con due nomi su tutti per il futuro, secondo Tuttosport, Guglielmo Vicario e Marco Palestra. Due obiettivi primari per l'immediato e per l'estate.

Non sarà facile strappare l'esterno all'Atalanta e al Cagliari (dove è in prestito fino a fine ano). Ma oggi quella dell'esterno è una necessità di maggiore attualità, visto il ko di Dumfries. Anche se l'Inter continua a far trapelare di voler restare così, con Luis Henrique e Darmian (al rientro a breve), nonché con gli adattati Carlos Augusto e Diouf. Palestra resta però un nome ben cerchiato, anche se bisognerebbe indennizzare Giulini e la Dea non ha certo fretta di monetizzare (meglio l'asta in estate). Per quel che riguarda gli altri possibili nomi: Belghali è in Coppa d'Africa, Valincici è infortunato, su Norton-Cuffy è forte anche il Napoli. Costato al Genoa 2 milioni di euro, vale otto volte tanto.