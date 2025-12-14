L'Arsenal è tornato a vincere nella gara di sabato sera contro il Wolverhampton. Nel post-partita, ha parlato il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, soffermandosi sulla prova collettiva dei suoi: "Alla fine, mi è piaciuta la reazione finale. Ma sappiamo che non è stato abbastanza. Non avevamo concesso un solo tiro in area per tutta la partita e poi alla loro prima azione sembravamo molto passivi e non era al livello richiesto per vincere la partita comodamente", ha detto alla BBC.