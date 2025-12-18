Lautaro Martinez guida la classifica dei migliori marcatori della Supercoppa italiana con quattro gol segnati (vs Juve nel 2021, vs Milan nel 2022, vs Napoli 2023, vs Milan 2024), a pari merito con Paulo Dybala. Alle loro spalle il quartetto composto da Samuel Eto`o, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Andrij Shevchenko, arrivati a quota tre.

Il Toro, dunque, ha la possibilità di staccare la Joya in questa edizione della competizione, con l'Inter che esordirà domani sera sfidando il Bologna nella seconda semifinale prevista a Riad. 

Sezione: Stats / Data: Gio 18 dicembre 2025 alle 14:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print