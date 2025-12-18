Intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com, l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato dell'accostamento al club bianconero di Davide Frattesi, centrocampista che all'Inter sta faticando a ritagliarsi spazio: "

"A me Frattesi piace tantissimo, ma non so se sia il tipo giusto per caratteristiche, ma alla Juve potrebbe servire più un organizzatore di gioco come Modric. Però lasciamo carta bianca a Spalletti, è l'unico che può capire davvero chi serve e chi no".