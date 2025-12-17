Mentre si avvicina al recupero dall'infortunio subito nei giorni scorsi e al rientro in campo, con la partita di Europa League contro l'FCSB del 22 gennaio nel mirino, Moris Valincic è alle prese con le voci legate al suo futuro che vogliono l'esterno della Dinamo Zagabria nel mirino dell'Inter pronta a portarlo in Italia già il mese prossimo. Ma a mettere ordine in merito al futuro del 23enne terzino destro è il suo agente Adrian Aliaj, che ai microfoni del quotidiano Sportske Novosti ha affermato: "Inter, Milan, Lazio e soprattutto il Napoli sono interessate a Moris, ma nessuno ha ancora fatto un'offerta. Due club hanno detto un mese e mezzo fa che avrebbero voluto chiudere l'affare in inverno e lasciarlo alla Dinamo fino all'estate, come nel caso di Petar Sučić l'anno scorso, ma l'infortunio ha rallentato le cose, si sono fermati a metà lavoro".

Aliaj, che in Italia ha già diversi giocatori della sua scuderia come Toma Basic e Mergim Vojvoda, chiude le porte ad una sua partenza a gennaio: "Al momento penso che un trasferimento in inverno non sia un'opzione, deve tornare e oggettivamente è giusto che avvenga in estate. Non è realistico che Valinčić sostituisca Denzel Dumfries a gennaio, se dovesse rimanere fuori per un periodo più lungo a causa di un infortunio, perché anche Morris ha bisogno di più tempo. Non vorrei forzare le cose. Se l'Inter vuole davvero qualcuno quest'inverno, Moris incluso, le costerà molto. Il giocatore è pronto a giocare nella Dinamo fino all'estate, per poi andare in Italia".

Dove non c'è solo l'Inter a poterlo accogliere: "Sono stato in contatto con diversi club di Serie A, la storia va avanti da molto tempo, è interessante per tutti perché sulla corsia destra c'è carenza. È aperto ad ogni soluzione. Per quanto riguarda Dumfries, l'olandese molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto con l'Inter. In tutto questo, è molto importante che Petar Sucic abbia lasciato un'ottima impressione, con le sue partite in quel club ha aperto le porte ai giocatori della Dinamo. Ecco perché seguono Valincic da tempo. Quindi, c'è interesse, il giocatore piace, ma la decisione è ancora lontana. È troppo presto per dire quale dei club sopra menzionati sarà quello che finalizzerà il trasferimento alla fine. La Serie A è sicuramente il nostro obiettivo, sia per me che per Valincic".

Ma quale sarebbe il prezzo giusto per soffiare Valincic ai Modri? "Il prezzo del trasferimento sarà quello che qualcuno offrirà, e se me lo chiedete, in linea di principio, il prezzo di Moris si aggira tra i 16 e i 18 milioni di euro. Credo che possiamo raggiungere queste cifre. Potrebbe essere il terzino destro più costoso di sempre ad aver lasciato la Croazia. Tuttavia, molti fattori determinano il prezzo, è un fatto in continua evoluzione e può variare facilmente. Dipende da come torna Moris dopo l'infortunio, da come gioca la Dinamo, e alla fine c'è qualcosa da negoziare".