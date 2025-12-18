Oltre a Marco Palestra, la dirigenza interista sta puntando un altro giocatore italiano, più per il mercato estivo che per quello invernale. Si tratta di Guglielmo Vicario, portiere di 29 anni (compiuti ad ottobre) che oggi è vice di Donnarumma in azzurro ed è in uscita dal Tottenham.

Per i pali, secondo Tuttosport, l'obiettivo è l'estremo difensore degli Spurs, anche se non va sottovalutata un'altra candidatura, quella di Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo con un contratto in scadenza nel 2027 e soli 23 anni sulla carta d'identità. Perfettamente nei parametri della proprietà nerazzurra.