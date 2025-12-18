Oltre a Marco Palestra, la dirigenza interista sta puntando un altro giocatore italiano, più per il mercato estivo che per quello invernale. Si tratta di Guglielmo Vicario, portiere di 29 anni (compiuti ad ottobre) che oggi è vice di Donnarumma in azzurro ed è in uscita dal Tottenham.
Per i pali, secondo Tuttosport, l'obiettivo è l'estremo difensore degli Spurs, anche se non va sottovalutata un'altra candidatura, quella di Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo con un contratto in scadenza nel 2027 e soli 23 anni sulla carta d'identità. Perfettamente nei parametri della proprietà nerazzurra.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 18 dicembre 2025 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
TS - Prima il Bologna, poi Napoli o Milan: Chivu sfida un doppio tabù per vincere il suo primo trofeo
TS - Luis Henrique e Josep Martinez, la Supercoppa è un'opportunità: il portiere può ancora essere il post-Sommer
La Repubblica - Bologna-Inter, ancora 10mila tagliandi a disposizione. E la Lega porta i tifosi in Arabia
Altre notizie
Giovedì 18 dic
- 10:06 TS - Prima il Bologna, poi Napoli o Milan: Chivu sfida un doppio tabù per vincere il suo primo trofeo
- 09:52 TS - Luis Henrique e Josep Martinez, la Supercoppa è un'opportunità: il portiere può ancora essere il post-Sommer
- 09:38 TS - Vicario obiettivo per l'estate, ma occhio a un altro profilo tra i pali
- 09:24 TS - Palestra e non solo: Inter sempre più italiana in futuro, ma per gennaio la dirigenza fa muro
- 09:10 CdS - Tocca a Martinez. E Chivu ragiona nell'ottica della doppia partita ravvicinata
- 08:56 Capello: "Per il momento sembra un campionato senza padrone. La Juve? Se batte la Roma e con le altre impegnate in Supercoppa..."
- 08:42 GdS - Luis Henrique all'esame definitivo: Chivu non entusiasta, si valuta il mercato
- 08:28 CdS - O Palestra o nulla: l'Inter ha deciso. A gennaio non arriveranno tappabuchi
- 08:14 GdS - Torna la Thu-La, difesa confermata, chance per Martinez: la probabile formazione di Chivu
- 08:00 Inter Women e Al-Ittihad ancora insieme: Alborghetti e Jebreen protagonista di un talk all'HQ del club di Gedda
- 00:00 Il sostituto di Dumfries (forse) non c'è: parola di Piero Ausilio
Mercoledì 17 dic
- 23:46 Qui U. Brescia - Verso la sfida con l'Inter U23, la squadra di Corini torna ad allenarsi a Salò
- 23:31 Vent'anni dopo il trionfo Champions dell'Inter, il Bernabeu pronto ad ospitare la finale del Mondiale 2030
- 23:17 Festa di Natale per il settore giovanile nerazzurro all'insegna dell'inclusione con PizzAut
- 23:01 videoInter atterrata a Riad: comincia ufficialmente la missione dei nerazzurri in Supercoppa
- 22:48 Bisseck: "Orgoglioso di giocare con l'Inter, mai pensato ad un addio. Il Mondiale per Club ci ha aiutati così"
- 22:33 Inter su Norton-Cuffy, Moretto: "Diversi club di Premier League pronti a investire sul giocatore"
- 22:19 L'agente aggiorna sulle condizioni di Valincic: "Solo una frattura da stress, sta recuperando. Tornerà a gennaio"
- 22:05 L'ag. di Valincic: "L'Inter lo segue ma non è sola. Via a gennaio? Irrealistico. Ecco il prezzo giusto per me"
- 21:50 Setti ripercorre la trattativa Cabal-Juventus: "I bianconeri superarono l'Inter grazie a Giuntoli"
- 21:36 Losanna, Custodio: "Mi ispiro a Calhanoglu, ha una classe elevatissima. Inter? La seguo"
- 21:21 Supercoppa, il 65% delle volte ha vinto la squadra campione d'Italia. L'anno scorso successo storico del Milan
- 21:07 Verona Primavera, Sammarco: "Punti come quello ottenuto contro l'Inter aumentano l'autostima"
- 20:53 Il PSG corona il suo 2025 da favola: Safonov mura il Flamengo, ai transalpini la Coppa Intercontinentale
- 20:39 Lo Spezia torna alla carica: il club bianconero ripensa ad Alexiou per la sessione di gennaio
- 20:24 Udinese, Pozzo apre a nuovi investitori: "Se ci permettono di poter competere con le grandi squadre come l'Inter..."
- 20:09 Supercoppa, i gruppi del Secondo Anello Verde: "Non saremo in Arabia Saudita, no alla deriva del calcio moderno"
- 19:55 De Siervo: "Supercoppa a Riad grande occasione per confermarci "soft power" del Paese"
- 19:41 Di Biagio: "Supercoppa, spero nell'Inter ma c'è da combattere. Con Barella ho un bel legame"
- 19:28 Bologna, Fenucci: "Inter corazzata, è la squadra più difficile da affrontare. Ma possiamo dire la nostra in gara secca"
- 19:14 Akinsanmiro: "Quando la Nigeria mi ha convocato ho pianto". Poi racconta: "Sono un barbiere professionista"
- 19:00 Rivivi la diretta! SUPERCOPPA e MERCATO, CHIVU a caccia del PRIMO TITULO. Il POST DUMFRIES, i casi FRATTESI e DE VRIJ
- 18:50 Dumfries si presenta alla sua nuova agenzia: "Ecco che giocatore sono. Soprannomi? L'ultimo è Dumpi"
- 18:37 Serena: "Inter favorita, ma col Bologna non la farei così facile. Chivu bravo in un aspetto"
- 18:24 Primavera - Verona-Inter, gli Up&Down: Mancuso accende la luce, Mackiewicz pasticcione
- 18:09 Marchetti inchioda Blessin: "Metteva Pandev, uno che ha vinto tutto, a fare i tiri coi ragazzini"
- 18:00 Primavera - Montagne russe a Verona. L'Inter va sotto, rimonta e poi si fa riprendere: con l'Hellas finisce 3-3
- 17:55 Ambrosini: "Sommer col Genoa, come col Napoli, poteva fare di più ma...". Poi su Lautaro: "È la faccia dell'Inter"
- 17:40 L'Inter ha scelto lo stadio per gli allenamenti in Arabia. In Supercoppa novità sulle maglie dei giocatori
- 17:26 Qui Bologna - Primo allenamento in Arabia Saudita per i rossoblu: Vitik torna in gruppo
- 17:12 FIFA The Best, Calhanoglu rende onore ai vincitori di Monaco: votati 3 giocatori del PSG
- 16:58 Il pensiero di Di Canio: "Roma per lo scudetto? Dipende se abdicano Inter e Napoli"
- 16:44 Udinese, Nani non si nasconde: "Solet è uno dei calciatori più seguiti e richiesti"
- 16:30 Genoa-Inter, minuto 72: Doveri punisce Barella due volte senza motivo. Ma il vero 'cinema' è altro
- 16:16 Bologna e Inter al 183° incrocio: il bilancio è nerazzurro, emiliani imbattuti in cinque delle ultime sei sfide
- 16:01 Sommer compie 37 anni, l'Inter: "Parate spettacolari e riflessi felini per la conquista di Supercoppa e Seconda Stella"
- 15:47 Napoli, Di Lorenzo: "Abbiamo perso le ultime gare, ma stiamo bene. Al di là di ciò che si dice vogliamo la finale"
- 15:33 Napoli, Conte: "Supercoppa, il format è una bella esperienza. Lukaku non ha minuti, Lobotka può giocare"
- 15:19 Füllkrug racconta: "È stato Arnautovic a chiamarmi 'buco' per la prima volta. Poi l'ho trasformato in soprannome"
- 15:00 videoL'Inter vola verso la Supercoppa: i nerazzurri pronti alla partenza da Malpensa. Calhanoglu sorridente in gruppo
- 14:50 SM - L'Inter cerca un sostituto di Dumfries. L'età e non solo: Norton-Cuffy è il preferito dei nerazzurri per tre motivi
- 14:35 Mondiale 2026, il Consiglio FIFA approva il contributo finanziario record di 727 milioni di dollari. Il comunicato
- 14:20 SM - Frattesi-Juve, ipotesi concreta per gennaio: non ci sarà uno scambio con K. Thuram. L'Inter fissa il prezzo
- 14:06 Sky - Inter pronta a partire per Riad: Calhanoglu salirà sull'aereo con la squadra
- 13:52 Dumfries out circa quattro mesi, tre opzioni per l'Inter: fidarsi, investire o tamponare. Ma Zalewski insegna
- 13:38 Condò: "Inter ottava? A Chivu è scappata la frizione. Resta il favorito in Supercoppa perché..."
- 13:24 Simone: "Inter in testa, ma è presto per lo scudetto. Allegri? Non gli perdono una cosa"
- 13:10 Rado: "Il Bologna ha già battuto l'Inter, perché non potrebbe ripetersi?"
- 12:56 L'Atalanta perde Djimsiti: lesione al bicipite femorale, salterà il match con l'Inter
- 12:42 Milan, Maignan: "Supercoppa? L'anno scorso abbiamo vinto, ma è passato. Non è il momento per parlare di futuro"
- 12:28 La Repubblica - Bologna-Inter, ancora 10mila tagliandi a disposizione. E la Lega porta i tifosi in Arabia
- 12:14 Milan, Allegri: "La finale di Supercoppa è un obiettivo. Fofana recuperato, Leao vediamo. Gimenez? Si opera"
- 12:00 Tutti i NOMI per il DOPO DUMFRIES, la verità su BASTONI, il futuro di FRATTESI e occhio a DE VRIJ
- 11:45 Inter, si pensa anche alla difesa: Gila in cima alla lista dei desideri di mercato
- 11:30 Crippa non ha dubbi: "Chi vince lo scudetto? Ovviamente il Napoli!"
- 11:16 CdS - Bisseck, l'ascesa dopo i guai: Chivu lo teneva ai margini per un motivo
- 11:02 CdS - Zielinski e Frattesi: "Sliding doors". Il polacco scala gerarchie, l'azzurro verso l'addio
- 10:48 CdS - Dumfries ko, Chivu darà fiducia a Luis Henrique: niente interventi sul mercato
- 10:34 TS - Martinez pronto per Bologna-Inter, ma per il futuro sono iniziate le grandi manovre su un altro nome
- 10:20 TS - Dumfries, il cambio di agenzia è un'anticamera dell'addio: l'Inter guarda già ai sostituti