Simone Inzaghi dovrebbe passare in questi giorni a salutare i suoi vecchi giocatori nel ritiro interista a Riyad. Come ricorda Tuttosport, l'anno scorso Pioli fece lo stesso col Milan e portò bene ai rossoneri. Se l'effetto scaramantico funzionerà, la Supercoppa sarà il primo trofeo dell'era Chivu.

Bisogna però in primis battere una bestia nera come il Bologna, che negli ultimi anni vanta vittorie e pareggi contro i nerazzurri. Sfidare gli emiliani è costato un paio di scudetto a Inzaghi, tra la sconfitta al Dall'Ara del suo primo anno e quella patita col gol di Orsolini in recupero pochi mesi fa.

Se poi si dovesse arrivare in finale, contro Napoli o Milan, bisognerebbe superare lo scoglio dei big match che finora l'Inter non ha praticamente mai vinto in stagione, eccezion fatta per la Roma. Sconfiggere anche questo tabù darebbe ulteriori sicurezze al gruppo.