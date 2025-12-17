Lega Calcio Serie A e Stefano Ricci hanno presentato il Trophy travel case realizzato dal brand fiorentino in esclusiva per la EA SPORTS FC Supercup, competizione che vedrà Inter, Napoli, Milan e Bologna protagoniste a Riad dal 18 al 22 dicembre 2025.
"Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno abbiamo deciso di affidarci alla maestria di Stefano Ricci, brand di eccellenza italiana rinomato in tutto il mondo e in particolare in Medio Oriente, per realizzare il “baule da viaggio" che proteggerà e accompagnerà la Supercoppa Italiana a Riad – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. La EA SPORTS FC Supercup, che per il 15° anno, il 4° consecutivo, viene disputata all’estero, è una grande occasione per esportare l’eccellenza del nostro calcio e delle nostre squadre, ma anche per confermarci "soft power" del Paese, promuovendo il meglio che il Made in Italy offre e rappresenta in tutto il mondo. Lo splendido baule e i vassoi porta medaglie raccontano il valore del design e la qualità artigianale di cui da sempre il brand Stefano Ricci è ambasciatore nel mondo”.
“È per noi un onore poter accompagnare all’estero un trofeo importante come la Supercoppa Italiana – dichiara Filippo Ricci, Direttore Creativo di Stefano Ricci S.p.A. – La nostra azienda esprime il 100% fatto in Italia in termini di produzione e creatività nel design e nello stile. Con questa collaborazione ci presentiamo al grande pubblico del calcio mondiale con doveroso rispetto nel condividere la passione che unisce milioni di persone. L’accordo raggiunto con i vertici della Lega Serie A è risultato pertinente con la nostra visione di internazionalità, in particolare perché questa fase finale si tiene a Riyadh, capitale della Arabia Saudita, paese nel quale siamo già presenti con iniziative di alto livello".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
