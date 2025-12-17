L'ex presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti rivive la trattativa che portò alla Juventus il difensore Juan David Cabal proprio dal club gialloblu, una corsa che vide i bianconeri anticipare l'Inter che sembrava pronta a mettere le mani sul colombiano. Queste le parole di Setti ai microfoni di TuttoJuve.com: "La Juve riuscì a superare l'Inter grazie a... Cristiano Giuntoli! Lo conoscevo molto bene, quindi gli ho detto chiaramente dove volessi arrivare per poterlo vendere e c'è stata una trattativa. E' stata una negoziazione anche, volendo tirata, ma ben riuscita. Dal punto di vista del giocatore, forse, il percorso Juventus rispetto a quello dell'Inter poteva essere più 'importante'".