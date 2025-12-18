Quella in Supercoppa Italiana sarà una chance per confermarsi da Inter soprattutto per due giocatori, come scrive oggi Tuttosport. Uno è Luis Henrique, l'altro è Josep Martinez. Il brasiliano è diventato il titolare a destra, con l'assenza di Dumfries. Ha alle spalle Doiuf che scalpita e adesso deve cominciare a mettere qualche gol e assist nel carniere.

Ugualmente il portiere spagnolo, che probabilmente domani giocherà dall'inizio contro il Bologna. I dirigenti nerazzurri pensano ancora che possa essere lui il successore di Sommer l'anno prossimo, ora deve dimostrarlo. A 28 anni non può essere una promessa.