Davide Frattesi non riesce a esprimersi ai suoi livelli all'Inter per colpa di una collocazione tattica che non esalta le sue caratteristiche. A dirlo è Oscar Damiani, dagli studi di Sportitalia: "Io mi sorprendo di come gli allenatori, a volte, mettano in campo i giocatori - la premessa dell'agente -. Frattesi è un ottimo giocatore, ma fa l'incursore e non è un regista. Se impiegato bene, è un giocatore forte", le sue parole.