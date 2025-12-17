La convocazione per la Coppa d'Africa da parte della Nazionale nigeriana è stata accolta con grande stupore da Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista del Pisa, prodotto del vivaio dell'Inter, ha raccontato la sua emozione al Daily Post Nigeria: "A dire il vero non me l'aspettavo, la prima volta che mi hanno contattato è stato durante le qualificazioni ai Mondiali, ma ero infortunato e non ho potuto rispondere. Così, quando è arrivato questo invito, ho chiamato una persona a me vicina. Stavo davvero versando lacrime perché per me era un sogno che si avverava. Ho provato a giocare per la Nazionale, dall'Under 17 all'Under 20. Poi ho capito che forse non ero abbastanza bravo. Mi sono detto che avrei continuato a impegnarmi e a fare del mio meglio, forse un giorno l'invito sarebbe arrivato".

Akinsanmiro ha anche aggiunto di avere avuto nel padre una fonte d'ispirazione: "Anche lui era un calciatore e lo erano anche i miei due fratelli. Guardandoli giocare mi sono appassionato molto. Poi c’è stato un periodo in cui ho fatto una pausa dal calcio per imparare a fare il barbiere. Sono un barbiere professionista anche io. Devo ringraziare mio padre e i miei fratelli per il supporto”. Quando deve parlare di modelli, fa i nomi di due grandi connazionali: "A dire la verità non guardo molto il calcio, perché quando crescevo dovevi giocare prima di metterti a guardare le partite. Quindi non ci era permesso, o non avevamo proprio la possibilità, di vedere le partite. Io amo giocare a calcio e da piccolo l’ho preso sul serio. Su YouTube mi piace guardare John Obi Mikel. Mi piace il modo in cui ha giocato dall’Under 20 fino al Mondiale. E anche Jay Jay Okocha. Sinceramente guardo solo loro su YouTube”.