La data segnata in rosso sul calendario di Denzel Dumfries è quella dell'8 marzo, quando a Milano ci sarà il derby di ritorno. Lì Denzel Dumfries vorrebbe esserci, magari a pieno regime, a disposizione di Chivu. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo l'operazione di stabilizzazione alla caviglia sinistra, l'esterno neerlandese dovrebbe rientrare tra 2-3 mesi, nel frattempo l'Inter tornerà sul mercato per tappare la falla.

L'ex PSV si era fatto male lo scorso 9 novembre durante Inter-Lazio, quando Zaccagni gli era franato sull'articolazione. "L’intervento chirurgico si è tenuto a Londra nel primo pomeriggio con staff locale e un membro del gruppo di dottori nerazzurri arrivato direttamente dall’Italia: ha permesso di dare un taglio netto al problema e a tutte le diagnosi precedenti, e ha permesso nello stesso tempo di indicare una precisa strada clinica per il recupero e il rientro - si legge -. Dopo vari consulti medici fuori dall’Italia, tenuti da specialisti soprattutto olandesi contattati direttamente dallo staff del giocatore, ma sempre con il permesso del club, l’operazione è diventata necessaria: il guaio ai legamenti, interessati da lesione solo parzialmente, poteva essere risolto una volta per tutte solo così, e pazienza per i mesi previsti per riabilitarsi".

Come spiega la rosea, da casistica si guarisce per bene in 10 settimane circa, ma la forchetta è variabile: potrebbero servirne 8 se tutto andrà bene o perfino 12 in caso di ripartenza lenta. Gli esami ripetuti all’Humanitas dopo il rientro dalla Nazionale avevano mostrato la leggera lesione, che poteva anche non richiedere un aiuto chirurgico: "Ma l’esito è stato diverso e il dolore a intermittenza ha obbligato ad approfondire. Negli stessi giorni in cui doveva sempre far terapie e guardare i compagni da un vetro, Denzel è stato impegnato da faccende private: ha salutato Jorge Mendes, il dominus che avrebbe dovuto portargli offerte da big inglesi, ed è entrato ufficialmente nell’agenzia Epic, quella di Ali Barat. Dumfries vorrebbe fare uno scatto di carriera, grazie alla clausola conveniente, ma non ha mai accettato offerte da squadre di media fascia: vuole l’élite, altrimenti meglio i nerazzurri e quel contratto fino al 2028", si legge.