Non solo Frattesi, anche Stefan De Vrij vuole lasciare l'Inter, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. L'olandese è in scadenza di contratto e in questa stagione ha messo assieme una manciata di minuti. Ad oggi non è solo un vice-Acerbi, ma è scalato indietro nelle gerarchie tanto da non giocare nemmeno con l'italiano infortunato: Chivu gli sta preferendo il trio Bisseck-Akanji-Bastoni.

Giocando così poco De Vrij rischia seriamente di perdere il Mondiale, motivo per cui valuta l'addio a gennaio. Da anni ci prova l'Al-Ittihad dall'Arabia, mentre Bologna e Nottingham Forest sono alla ricerca di un centrale solido e affidabile per gennaio. E occhio anche al Benfica che nei giorni scorsi ha sondato il terreno.