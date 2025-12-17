A Riad, dove tra domani e lunedì è in programma la final 4 di Supercoppa Italiana, l'Inter di Cristian Chivu non potrà contare sul supporto della parte più calda del suo tifo. "I Gruppi del Secondo Anello Verde confermano che non presenzieranno alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - l'annuncio su Instagram -. E' inaccettabile che, ancora una volta, le mere logiche di profitto vengano anteposte alla passione di migliaia di sostenitori. La Lega Calcio prosegue nella sua ostinata indifferenza, ignorando sistematicamente il dissenso manifestato anno dopo anno dalle tifoserie italiane. E tempo di porre fine alla mercificazione attuata sulla pelle dei tifosi. No alla Supercoppa in Arabia. No alla deriva del calcio moderno".