La vittoria contro l'Inter ha portato una prima ventata di sollievo in casa Liverpool, adesso arriva la seconda: almeno per il momento può dirsi rientrato il caso legato a Mohamed Salah. L'attaccante egiziano, escluso dalla trasferta di San Siro dopo l'attacco al tecnico Arne Slot per averlo messo in panchina nel match col Leeds, torna nei ranghi essendo stato convocato per la partita di Premier League contro il Brighton, come riferisce Sky Sports UK.

Nella giornata di oggi, è andato in scena un confronto tra calciatore e tecnico, servito per chiarire le rispettive posizioni e siglare la tregua. Ricordiamo però che quella contro i Seagulls sarà l'ultima partita del 2025 coi Reds per Salah che sarà poi impegnato con la Nazionale egiziana in Coppa d'Africa. Il rientro è previsto a gennaio 2026, fatti salvi clamorosi risvolti legati al mercato.