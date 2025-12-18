Anche quest'anno il record di vittorie nella Supercoppa italiana di Simone Inzaghi resterà al sicuro. Comunque vada la final four che vedrà protagoniste tra domani e lunedì Inter, Milan, Bologna e Napoli, il tecnico di Piacenza rimarrà comunque il più vincente della storia con cinque trofei messi in bacheca, tra Lazio e Inter. Massimiliano Allegri può portarsi a -1 dall'attuale allenatore dell'Al-Hilal, raggiungendo Fabio Capello e Marcello Lippi a quota quattro trionfi.