Non solo l'esterno, l'Inter si concentra anche sulla difesa. Secondo Cronache di spogliatoio, è diventato concreto l'interesse dei nerazzurri per Mario Gila, che è in cima alla lista dei desideri per rafforzare il reparto arretrato.

Classe 2000, ha un contratto fino al 2027 e lui stesso a fine ottobre ha confermato di voler riflettere con calma riguardo al suo futuro. Piuttosto che perderlo a zero, però, è possibile che la Lazio lasci partire il giocatore già la prossima estate.