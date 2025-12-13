"La decisione di non coinvolgere Salah nella trasferta di Milano l'abbiamo presa come club e io sono stato parte di questa decisione", ha detto Arne Slot alla vigilia del match contro il Brighton, tornando sull'esclusione della stella del Liverpool Momo Salah dai convocati per l'euromatch giocato e vinto lo scorso martedì contro l'Inter dai Reds.

"Sono in contatto costante con la società, ma le decisioni relative alla formazione e al campo vengono sempre lasciate a me - ha continuato il manager del club inglese -. Parlo tutti i giorni con la società, ci confrontiamo su molte cose. Ma la decisione di schierare un giocatore o di convocarlo fino a questo momento e credo anche in futuro, è soltanto di mia competenza. La prossima volta che parlerò di Momo sarà con lui. Non ho ragioni per non volerlo con noi, non c'è altro da aggiungere".