Anche il Corsport conferma: tra i pali, domani contro il Bologna, potrebbe toccare a Martinez. E occhio alla difesa, dove Carlos Augusto si candida per dare un turno di riposo a Bastoni. Il jolly brasiliano è in competizione anche con Luis Henrique per la fascia destra: per l'ex Marsiglia, sarebbe la sesta di fila da titolare.

Ovviamente nelle valutazioni di Chivu pesa anche l'eventuale finale da giocare lunedì. "Plausibile che il tecnico rumeno ragioni nell’ottica della doppia partita ravvicinata - si legge -. E, quindi, a centrocampo, sul centro-sinistra si alterneranno Sucic e Mkhitaryan. La seduta di oggi, inoltre, servirà anche per verificare le condizioni di Calhanoglu, che, dopo l’affaticamento all’adduttore accusato contro il Liverpool, non è ancora tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Da capire, quindi, se il turco possa essere una carta da giocare già domani a gara in corso, oppure se dovrà essere preso in considerazione solo in caso di finale. Per chiudere, l’attacco: ci sarà la coppia Lautaro-Thuram a dare l’assalto alla porta del Bologna, con Bonny ed Esposito pronti a alzarsi dalla panchina".