È stato uno dei rumors più insistenti dell'estate che ora si ripropone in chiave mercato invernale. Secondo il sito TuttoC.com, c'è stato un ritorno di fiamma dello Spezia per Christos Alexiou, il difensore greco ex capitano della Primavera nerazzurra oggi colonna dell'Under 23 di Stefano Vecchi. La squadra di Roberto Donadoni, al momento invischiata nella zona rovente della classifica di Serie B, cerca rinforzi per la seconda parte del campionato e vede in Alexiou un elemento potenzialmente chiave per rinsaldare una retroguardia che sin qui ha subito 22 gol in 16 partite.