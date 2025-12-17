I progetti, gli obiettivi, la voglia di essere presente al Mondiale 2026 con la maglia della Germania. Yann Bisseck parla di questo e altro in un'intervista concessa all'emittente tedesca Sport1: "Mi sento molto, molto bene. Fisicamente mi sento benissimo e sono in ottima forma. Mentalmente sono più motivato che mai; dopotutto, la stagione non è sempre stata facile finora. Sono in ottima forma e lavoro ogni giorno per mantenerla tale".

Come spesso accade in Italia, la vetta della classifica è attualmente molto serrata. Chi pensi sia il favorito per il titolo in questo momento?

"Probabilmente la risposta cambia in base a chi lo chiedi. Certo, il Napoli, in quanto campione in carica, è uno dei favoriti, ma noi siamo l'Inter e siamo in cima. Il Milan sta andando bene. Ma se facciamo il nostro lavoro, abbiamo ottime possibilità di vincere il titolo".

Quanta pressione c'è per diventare campione?

"La pressione è enorme, perché siamo una squadra davvero forte. Ma dobbiamo tenerla a bada. Considerando come è andata la scorsa stagione senza titoli, sarebbe ovviamente importante vincerne qualcuno ora".

Qual era l'umore all'interno della squadra in estate, dopo tutte le delusioni subite?

"Nello sport, fa semplicemente parte del gioco non raggiungere i propri obiettivi a volte. Abbiamo giocato una grande stagione. Alcuni direbbero che è inutile senza un titolo, ma secondo me non è l'atteggiamento giusto. Abbiamo elaborato la stagione insieme e poi, con il nuovo staff tecnico, ci siamo trovati comunque di fronte a una situazione nuova. La delusione è alle spalle".

Il Mondiale per Club ha contribuito a questo processo? Al Bayern Monaco, ad esempio, dicono che l'esperienza negli Stati Uniti ha avvicinato ulteriormente la squadra.

"Trascorrere molto tempo insieme al di fuori del nostro ambiente abituale ha sicuramente un effetto sulla squadra; anche le attività private condivise sono importanti. Se non ci fossimo visti per un periodo più lungo dopo la sconfitta in finale di Champions League, le cose sarebbero potute andare diversamente".

Hai avuto un inizio di stagione difficile e hai avuto pochissimo spazio in campo. Come hai vissuto questo periodo?

"È stato un periodo difficile e impegnativo. Dopotutto, ero stato davvero bravo la stagione precedente e avevo giocato molto. Quando arriva un nuovo allenatore, sei naturalmente più motivato, ma come sapete, ho avuto la sfortuna di infortunarmi nella finale di Champions League. Di conseguenza, non ho potuto partecipare alla maggior parte della preparazione precampionato. Quindi, ho iniziato un po' indietro con il nuovo allenatore. Ma ora sono tornato a pieno titolo in squadra, ho avuto molto tempo a disposizione e sento la fiducia dell'allenatore. Ma stiamo parlando anche dell'Inter: abbiamo un gran numero di difensori di alto livello a livello internazionale".

A proposito di infortuni e panchina: cosa ti ha aiutato in quel periodo?

"Ho spesso avuto aspettative nella mia vita che poi, per qualsiasi motivo, non sono state soddisfatte. Sono esperto in questo e sapevo che non esiste una via d'uscita facile da una situazione del genere. Bisogna comunque lottare. È quello che ho fatto, e ora ne sto raccogliendo i frutti. Ma ovviamente, le cose devono continuare così".

Il tuo percorso professionale è sicuramente unico. Questo ha avuto un impatto di recente?

"Sì, certamente. Per uno che è stato anche sul punto di concludere la carriera, come me, qualche partita in panchina non è la cosa peggiore del mondo. Ho questa mentalità e cerco di usarla a mio vantaggio".

Che feedback hai ricevuto dall'allenatore Cristian Chivu?

"Non sono uno che si lamenta, guardo sempre prima a ciò che devo migliorare. Non mi sono arreso e ora le cose stanno andando di nuovo molto bene. Bisogna influenzare ciò che è effettivamente possibile influenzare, ad esempio le prestazioni in allenamento".

Probabilmente lamentarsi non sarebbe servito a nulla, non è vero?

"In altre squadre, ho spesso avuto colleghi che bussavano subito alla porta dell'allenatore. Preferisco mantenere le distanze".

Di recente la stampa italiana ti ha definito un "gigante". Come ti fa sentire questa cosa?

"Non bisogna dare a queste cose troppo peso. C'è scritto molto, in ogni direzione. Ma io comunque non lo leggo. I miei genitori leggono tutto e poi me lo mandano di tanto in tanto nella chat di gruppo della nostra famiglia. È così che a volte mi accorgo", dice ridendo.

Davvero non ti interessa per niente?

"Quando leggi qualcosa su di te, non può venirne fuori nulla di buono. Se è positivo, potresti tendere a sopravvalutarti. I titoli negativi possono portare a insicurezza".

Quindi, da dove prendi il tuo feedback?

"Con le persone che sono importanti per me e che conoscono il calcio. (ride) Mi fido di loro e mi affido al loro giudizio. E ovviamente, ascolto lo staff tecnico".

Quanto è importante la tua famiglia qui?

"Molto importante. Spero che siano orgogliosi di me perché, ovviamente, hanno contribuito moltissimo al mio percorso. Hanno fatto e si sono sacrificati molto per me.

Riesci ancora a muoverti liberamente in Italia o vieni subito circondato dai tifosi? Ricevi molte pacche sulle spalle?

"A Milano sono fanatici di calcio, quindi è difficile. Ma nei contatti personali ti rendi conto che ciò che viene scritto online spesso non ha alcun senso. Quando incontri le persone di persona, non senti mai critiche e la gente vuole le foto. Online è diverso. Quando lo vivi, lo capisci: ciò che si scrive di te online è praticamente irrilevante".

Quanto è grande il tuo sogno di partecipare alla Coppa del Mondo?

"Spero di rimanere nel mirino del CT della nazionale, anche se all'inizio della stagione è stato difficile. Sto cercando di farmi conoscere attraverso il mio club. Alla fine, però, c'è anche un pizzico di fortuna. In ogni caso, darò il massimo".

Hai notato che è più difficile per te attirare l'attenzione del pubblico tedesco in Italia? I professionisti della Bundesliga presumibilmente hanno un vantaggio lì.

"È così che vanno le cose. Quando si parla di nazionale, molti si concentrano principalmente sulla Germania. Non posso lamentarmi, perché probabilmente è così in ogni grande nazione. E poi c'è il fatto che sono un difensore. Noi difensori in genere riceviamo sempre un po' meno attenzione rispetto all'attaccante stellare con 25 gol a stagione".

Com'è stato il tuo recente contatto con l'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann?

"Mi ha contattato subito dopo il mio infortunio. Ho pensato che fosse molto gentile e rispettoso da parte sua. Abbiamo parlato al telefono prima che la squadra venisse annunciata a settembre e mi ha detto che il minutaggio era importante per lui. Quella conversazione è andata bene. Da allora, non ci siamo sentiti molto, ma non mi aspetto che lo faccia Julian Nagelsmann ha molto da fare e se ricomincio a giocare bene, sono sicuro che ci sentiremo di nuovo.

Riesci a comprendere l'approccio dell'allenatore della Nazionale, che si concentra principalmente sui giocatori che giocano molto?

"Lo capisco. Se qualcuno gioca molto, dimostra di essere in forma e pronto. Quindi era abbastanza logico che non fossi ancora pronto per una nomination dalla DFB all'inizio della stagione. Tanto meglio e ancora più importante è che ora gioco di nuovo con grande regolarità in un club internazionale di alto livello".

Tieni d'occhio i tuoi avversari per un posto nella nazionale tedesca?

Non guardo molto calcio... Ma seriamente: queste sono cose che non posso controllare. Certo, so chi sono gli avversari. Ma sono tutti ragazzi in gamba, e non auguro loro alcun male. Sono convinto che se sono in forma e gioco, posso anche aiutare la Nazionale. Ne sono assolutamente convinto".

Consiglieresti ad altri giocatori tedeschi di trasferirsi in Italia?

"La vita è meravigliosa. Il cibo è ottimo e la gente è molto amichevole. C'è così tanto da vedere. Per quanto riguarda il calcio, in Bundesliga le cose sono naturalmente più incerte. È improbabile vedere un 4-4 o un 5-5 in Serie A. Per amare il calcio in Italia, devi essere interessato alla tattica. Qui, il calcio è come una partita a scacchi. Ma soprattutto per me, come difensore, è una fantastica opportunità per crescere ulteriormente. Qui, l'intera squadra deve funzionare come una macchina perfetta. In ogni caso, ho già imparato molto".

In Italia i difensori sono più stimati che altrove?

"Sì, questo ha sicuramente a che fare con la storia. Probabilmente non c'è nessun altro Paese che abbia prodotto più difensori di livello mondiale. Sarà sempre così perché la gente qui ne è molto orgogliosa. È questo che distingue l'Italia dagli altri Paesi. Ma: nel calcio, i gol sono ciò che conta. Quindi, anche gli attaccanti sono rispettati.

Com'è il tuo italiano?

"Questo è il mio terzo anno qui. Quindi direi che parlo fluentemente. Non so cosa ne pensino gli italiani, ma so sostenere una conversazione ed esprimermi bene".

Lo scorso autunno si vociferava di un tuo possibile addio all'Inter. Qual è la situazione attuale?

"Quando salti qualche partita, le voci iniziano a circolare molto rapidamente. Fa parte del gioco. Non ho mai preso seriamente in considerazione un trasferimento. Non ho bisogno di cambiare club in questo momento perché so di cosa sono capace. Sono convinto di poter continuare ad aiutare la squadra. Inoltre, queste speculazioni sono anche un complimento, perché anche se non ho giocato molto, sto ancora suscitando interesse. Ma non ho mai pensato concretamente di andarmene".

Soprattutto perché non ci sono club più grandi dell'Inter...

"Questo è un altro fattore. L'Inter è un club molto, molto importante. Guardando al mio percorso di carriera, è un'opportunità eccezionale poter giocare qui. Ma alla mia età, questo da solo non mi basta. Sono orgoglioso di essere un giocatore dell'Inter. Voglio giocare molte partite, vincere titoli ed entrare in Nazionale. Ho ancora molto da realizzare".