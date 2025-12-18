Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha presentato così la sfida di Supercoppa Italiana che vedrà domani i felsinei contrapposti all'Inter: "Cercheremo di dare il massimo per arrivare in finale e poi di ottenere quello che sarebbe un sogno fantastico per Bologna: grande orgoglio da parte di tutti, sappiamo che affronteremo una grande squadra e giocarsi le nostre chances, farci trovare pronti come abbiamo fatto l'anno scorso con la Coppa vinta".

Come state dopo la sconfitta contro la Juventus?

"Giocando ogni tre giorni è qualcosa di incredibile dal punta di vista delle gioie, delle emozioni: vinci a Vigo e tre giorni dopo c'è la Juve, il ritmo ormai è questo e lo sappiamo".

Il Bologna è una storica bestia nera dell'Inter:

"Adesso c'è un'altra Inter, Chivu qualche novità la sta portando dal punto di vista tattico. E' una squadra di grande valore e livello, siamo felici di affrontarli ma dobbiamo fare una partita top top, ci sarà da sudare e dare il massimo sotto ogni punto di vista".